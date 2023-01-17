Названы иностранные компании, занимавшиеся преступным бизнесом в Карабахе

Стали известны иностранные компании, занимавшиеся в период оккупации азербайджанских территорий незаконной эксплуатацией месторождений Сеюдлю, Вежнали, Демирли и Гызылбулаг.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на брифинге для СМИ председатель правления Агентства геолого-разведочных работ Али Алиев.

"Это канадские компании Sterlite Gold Ltd и First dynesty Mines, швейцарские Base Metals, Vallex Group, российская Geopro Mining Gold Company, армянская Armenian Copper Programme, с которой сотрудничают предприниматели из Швеции и Лихтенштейна, американская Global Gold и индийская Vedanta resourcess", - отметил Алиев.