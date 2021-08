Золотой рекорд Азербайджана

Азербайджанская земля невероятно прекрасна. И столь же богата. Трудно сказать, чего нет в этом небольшом по площади уголке планеты. Синее море, горы, леса, самое щедрое солнце и богатые недра, содержащие всю таблицу Менделеева. Азербайджан - благословенная земля, которой в лице азербайджанского народа достались хорошие хозяева, знающие, как распорядиться всем этим богатством.

Недавно, в рамках поездки в Дашкесанский район Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Интегрированного регионального перерабатывающего комплекса "Човдар" ЗАО AzerGold. Добыча на этом золотом руднике началась в 2016 году и позволила добывающей компании выбиться в лидеры среди экспортеров ненефтяной продукции страны, от экспорта золота и серебра в экономику республики были привлечены средства в размере около 640 миллионов манатов. До сих пор было экспортировано в общей сложности более 245 тысяч унций золота и свыше 434 тысяч унций серебра. Достижения AzerGold позволили компании полностью избавиться от бюджетной зависимости и, более того, стать первой национальной горнодобывающей компанией, выпустившей в обращение облигации.

Входящие в структуру комплекса месторождения золота "Агйохуш-1" и "Агйохуш-2" были открыты в 2017 году, а "Марах", расположенное на границе Гейгельского и Дашкесанского районов, - в 2018 году. Находясь в Дашкесане, Президент Ильхам Алиев стал свидетелем первого подрыва горных пород на золотом руднике "Марах", расположенном на северо-востоке участка "Човдар".

Руды, которые будут добываться с месторождения, планируется перерабатывать с использованием материально-технических ресурсов интегрированного регионального перерабатывающего участка "Човдар". Таким образом, хотя "Марах" считается относительно небогатым месторождением, риски затрат на неэффективное производство исключены, потому как работы будут вестись без дополнительных капиталовложений и без строительства нового перерабатывающего завода и соответствующей инфраструктуры.

Буровые работы на месторождении проходили в 2019-2020 годах, полученные пробы анализировались в турецком представительстве австралийской международной компании ALS Global. Решены также все вопросы, связанные с экологическим мониторингом.

Отметим, что Дашкесанский район также богат железными рудами. Промышленный запас месторождений железной руды Дашкесана (по категории A+B+S) составляет 250 млн тонн. Дашкесанский район также известен промышленно значимыми кобальтовыми рудами. Здесь же расположено самое крупное в Европе месторождение алюминиевой руды (алунита).

К концу августа ЗАО AzerGold планирует завершить предварительную оценку в связи с ожидающимся вводом в эксплуатацию железорудного участка "Дашкесан" - крупнейшего в регионе комплекса месторождений железной руды. В 2020 году здесь были выполнены буровые работы в объеме 7 830 метров.

Согласно дорожной карте AzerGold на 2020-2035 годы, ЗАО планирует до конца 2022 года ввести в эксплуатацию пять месторождений золота, до 2029 года - дополнительно еще четыре месторождения полиметаллических руд, в основном, цинковых и медных. По мнению министра экономики Микаила Джаббарова, вклад разработки месторождений цветных и черных металлов в ВВП страны до 2035 года составит около 22 млрд манатов.

Ввод в строй нового золотого рудника Президент Азербайджана расценил как очень важное событие. Развитие горнорудной промышленности в разы повышает перспективы ненефтяного сектора страны и, как пообещал глава государства, отныне добыча не только золота, но и других драгоценных металлов в Азербайджане будет вестись в более широком масштабе. Так, большие планы связаны с разработкой традиционных для Дашкесана месторождений железных руд. По указанию главы государства была составлена специальная программа развития данной сферы, в которой прогнозируются очень высокие доходы. А это, соответственно, и масса новых рабочих мест, а также сокращение импорта. Только за последние пять лет импорт изделий из металла лишил казну почти двух миллиардов манатов, в то время, как в стране имеются богатые залежи железных руд. После начала реализации соответствующей программы Азербайджан не только сократит импорт металла, но и нарастит экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Находясь в Дашкесане, Президент Ильхам Алиев дал обширное интервью национальному телевидению, в котором коснулся широкого круга вопросов, в том числе перспектив добывающей отрасли страны. В частности, возможностей, открывшихся в этой сфере после освобождения Азербайджаном своих территорий в результате победоносной войны.

Глава государства привлек особое внимание к вопросу разграбления недр в период оккупации, а также, что особенно важно, участия в этом процессе зарубежных компаний.

"Как вам известно, долгие годы иностранные компании незаконно эксплуатировали наши золотые и другие рудники. Это - преступление, я уже высказывался по этому поводу, еще раз хочу сказать: у этих компаний два пути: либо они выплатят нам компенсацию, примут наши условия, либо - другая их альтернатива - вопрос будет решаться в правовой плоскости. Должен также сказать, что вся подготовительная работа уже завершается, проведен всесторонний анализ наших месторождений золота, незаконно эксплуатировавшихся иностранными компаниями и в Зангиланском, и в Кяльбаджарском районах. Приглашены международные консультанты. Еще раз хочу сказать, что они должны добровольно выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Азербайджанскому государству, и после этого, только после этого они могут жить спокойно. Иначе деловая репутация этих компаний - они проводят операции и в других местах - очень сильно пострадает. Во всяком случае, мы уже открыто изложили свою позицию", - сказал Президент Ильхам Алиев.

После завершения войны и лишения возможности на безнаказанный грабеж богатств недр Азербайджана, некоторые иностранные компании, участвовавшие в незаконной деятельности, извинились перед азербайджанской стороной и пообещали, что больше так делать не будут. Но извинения это одно, а компенсации за нанесенный ущерб - другое. Ресурсам страны при участии этих компаний нанесен огромный ущерб, некоторые месторождения полностью опустошены. Поэтому одних извинений тут будет недостаточно.

По имеющимся данным, в незаконной деятельности в той или иной степени были заняты компании 30 стран. Функционировали они не только в горнорудной, но также в строительной, деревообрабатывающей, телекоммуникационной и др. отраслях. С сожалением приходится констатировать, что в незаконную эксплуатацию богатств Азербайджана инвестировали компании Великобритании, Франции, Ирана, США, России, Швейцарии, Германии, Голландии и других стран. Всего были замечены в этом беззаконии 20 стран, только за последние десять лет инвестировавших в противоречащую международному праву деятельность почти полмиллиарда долларов и успевших получить доход в более чем 300 миллионов манатов.

В 2017 году Азербайджан возбудил дела в отношении компаний Haik Watch and Jewelry Co (Швейцария), Rodino Haskovo JIC (Болгария), Centro Ceibal (Уругвай), Deccan Gold Mines Ltd (Индия), Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A (Румыния) и так далее. На совещании правительства по итогам 2020 года Президент Ильхам Алиев уже сделал предупреждение этим компаниям, указав, что если они не выплатят компенсацию, вопрос будет направлен в международный суд. Предупреждение, прозвучавшее в дашкесанском интервью главы государства, возможно, будет последним.

Как показали предварительные исследования, наибольшему разграблению в период оккупации подверглись золоторудные месторождения Сеюдлю (Зодское) Кяльбаджарского, Вейжнали Зангиланского и Гызылбулаг Агдеринского районов. Тот факт, что многими из компаний-нарушителей руководят этнические армяне (как, например, Вартан Сирмакес, один из основателей и генеральный директор всемирно известной швейцарской часовой марки Franck Muller Group, планировавший в.2020 году он планировал открыть в Армении завод по переработке незаконно добытого в Карабахе золота), ни в коем случае не может служить оправданием преступных действий. Так, ООО Base Metals, "дочка" австралийской İnternational Base Metals Limited долгое время грабила месторождения золота и меди на месторождении Гызылбулаг Агдеринского района. Тот факт, что возглавляет ее проживающий в Австралии армянин, никак не снимает ответственности ни с компании, ни со страны.

В 1997 году Азербайджан подписал договор с компанией Anglo Asian Mining, который предусматривал освоение шести месторождений: один в Нахчыване, два в Гядябейском районе и три в в Кельбаджарском и Зангиланском районах. Доля Азербайджана в договоре составляет 51 процентов. Всего из 6 месторождений планировалось добыть 400 тон золота.

В период оккупации кяльбаджарсое месторождение - крупнейшее га Кавказе незаконно эксплуатировалось компанией GeoProMining Gold ("дочка" российской GeoProMining Investment). Согласно международно признанным границам Азербайджана, 75 процентов месторождения приходятся на азербайджанскую территорию. После освобождения района нарушители были вынуждены свернуть работы, а недавно в соцсетях распространилась информация о выводе российской компанией своей техники и с армянского участка месторождения. С чем это связано, не объясняется.

Кяльбаджарский район - один из самых богатых подземными и наземными природными ресурсами регионов страны. В результате геологоразведочных работ, проводимых здесь с 1950-х годов, были открыты месторождения полезных ископаемых, запасы которых подсчитаны и включены в государственный балансы. До 1993 года в Кяльбаджарском районе имелись залежи 130 тонн золота, 190,33 тонн серебра, 45,82 тонн теллура, 248,89 тонн селена, 939 тонн ртути.

Месторождение Сеюдлю (Зодское), частично затрагивающее территорию Армении, состоит из 23 золотоносных жил, 17 из которых расположены непосредственно в Кяльбаджаре, и лишь только 7 - на армянской стороне. Несмотря на это, Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР на своих картах указала Зодское месторождение, основываясь на данных Академии Наук Армянской ССР, как целиком находящееся на территории Армении. Лишь в процессе добычи выяснилось, что данные, представленные армянскими геологами, были ложными. Что, впрочем, не удивляет.

Сейчас Anglo Asian Mining осуществляет добычу на трех месторождениях Азербайджана, общая площадь которых составляет 1062 квадратных километров. Компания уже работает над решением вопроса освоения контрактных площадей на освобожденных территориях. В Кяльбаджарском и Зангиланском районах они составляют 900 квадратных километров

Кстати, в целях эффективной эксплуатации запасов золота на освобожденных территориях в Налоговый кодекс были внесены изменения. Согласно этим изменениям, с 1 января 2021 года на 3 года освобождается от уплаты налогов импорт станков, оборудования и установок для производства и переработки ювелирных изделий из золота и серебра. Также от НДС освобождена продажа золота и серебра в виде слитков, монет или гранул. Эти меры, по мнению специалистов, позволят обеспечить эффективную эксплуатацию золотого запаса страны.

В настоящий момент в Азербайджане продолжается изучение перспектив разработки месторождений на освобожденных от оккупации территориях. На основании фондовых данных уже разработаны карты 13 рудных месторождений в Карабахском экономическом районе. Исходя из ситуации на начало 90-х, совокупная стоимость запасов полезных ископаемых, зарегистрированных в период до оккупации оценивается в 50 миллиардов манатов. До 1993 года в Карабахе было разведано 167 месторождений полезных ископаемых, из которых 40 - в Лачинском, 34 - в Кяльбаджарском, 8 - в Шушинском, 4 - в Ходжалинском, 2 - в Ходжавендском, 15 - в Агдамском, 6 - в Физулинском, 11 - в Тертерском, 11 - в Зангиланском и 26 - в Джебраилском районах. На этих террриториях находились самые крупные месторождения золота, серебра и меди Азербайджана.

Сегодня в стране имеются все возможности для подъема горнодобывающей промышленности до мирового уровня. В недалеком будущем горнорудная индустрия станет основным двигателем ненефтяного сектора, который за первые полгода вырос на 5 процентов.

Что же касается Дашкесана, то за последние три года объем имеющихся на балансе вышеуказанного предприятия утвержденных запасов цветных металлов, прежде всего, золота, значительно увеличился, и это важный фактор для обеспечения общей экономической безопасности.

Интересно, что за три дня до освободительной Отечественной войны министр экономики Микаил Джаббаров находился в Дашкесане в рамках мероприятия по размещению облигаций AzerGold и говорил там о месте, которое займет железная руда местных месторождений в ненефтяном секторе. Никто тогда еще не мог знать, что очень скоро Азербайджан вернет себе все оставшиеся под пятой врага богатства и дашкесанские месторождения впишутся в обновленный сценарий экономического рывка страны. Богатой, прекрасной и свободной.

Лейла Таривердиева,

Заслуженный журналист Азербайджана