Пезешкиан обратился к Трампу

Президент США Дональд Трамп должен сделать выбор: способствовать миру на Ближнем Востоке или позволить Израилю втянуть Соединенные Штаты в войну с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Трамп может направить наш регион к миру и светлому будущему и поставить Израиль на место или попасть в яму, бездонную яму, болото, [вступить] в войну, в которую [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху хочет втянуть Соединенные Штаты или президента США. Выбор за американским президентом", - сказал Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам иранского президента, Трамп "должен понимать: еще одна война приведет к большей нестабильности на Ближнем Востоке, это не в интересах США".

"Президент США обладает достаточной властью, чтобы поставить Нетаньяху на место", - добавил Пезешкиан.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших и существенно ущерба нет. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.