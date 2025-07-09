В Китае установили новый авторекорд

Китайский седан Hongqi Guoli из люксовой серии Golden Sunflower был приобретен частным клиентом, сделка была оформлена на Шанхайском автосалоне и стала самой дорогой экспортной поставкой китайского автомобиля в истории.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы марки, которое поступило "Известиям" 9 июля.

С учетом доставки в Объединенные Арабские Эмираты седан обошелся клиенту в 11 млн юаней - это около 120 млн рублей или $1,5 млн. Покупателем стал выпускник МФТИ и основатель компании Eqvilent Станислав Семенов. Модель была приобретена в исполнении Lanting Yayun - самой дорогой и эксклюзивной комплектации в двухцветном кузове, доступной исключительно по индивидуальному заказу.

Под капотом расположен четырехлитровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом собственной разработки FAW, который развивает 388 л.с. (530 Нм) в связке с 8-ступенчатым "автоматом", привод полный. Автомобиль массой свыше 3 т способен ускоряться с места до 100 км/ч за 5,1 секунды, максимальная скорость - 220 км/ч.

В компании отметили, что линейка Golden Sunflower создавалась "как отражение китайской церемониальной традиции в автомобильном дизайне", а модель Guoli является наследником Hongqi L5, которая традиционно использовалась высшими государственными лицами КНР. Центральная консоль и дверные панели покрыты 28 слоями лака, каждый из которых наносится вручную, затем проходит естественную сушку и полировку в течение 60 дней. Приборная панель украшена перламутровой отделкой с изображением отрывков из классического произведения "Предисловие к павильону Орхидей".

Крышка центрального подлокотника покрыта тонкой золотой фольгой толщиной 0,15 мм и выполнена в технике пекинской чеканки с точностью до 0,03 мм. На спинках задних кресел вручную вышиты сцены из литературных произведений - на создание одного элемента у двух вышивальщиц уходит до 600 часов. Установлена аудиосистема Dynaudio с 32 динамиками в сочетании с технологией активного шумоподавления.