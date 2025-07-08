Проиранские хакеры взломали оппозиционный телеканал в Лондоне

Хакеры из группировки "Хандала" взломали вещающий из Лондона телеканал Iran International, который поддерживал смену власти в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

По ее информации, в результате кибератаки была выведена из строя вся сеть, включая серверы и систему коммуникации, также хакерам удалось извлечь всю внутреннюю информацию. Она включает в себя внутреннюю переписку сотрудников Iran International, их личные данные, финансовые документы и материалы, свидетельствующие о связях с зарубежными компаниями.

Отмечается, что публикация полученной информации начнется уже в ближайшее время. Группировка пообещала, что "первый сюрприз уже на подходе".