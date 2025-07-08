Проиранские хакеры взломали оппозиционный телеканал в Лондоне
Хакеры из группировки "Хандала" взломали вещающий из Лондона телеканал Iran International, который поддерживал смену власти в Иране.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.
По ее информации, в результате кибератаки была выведена из строя вся сеть, включая серверы и систему коммуникации, также хакерам удалось извлечь всю внутреннюю информацию. Она включает в себя внутреннюю переписку сотрудников Iran International, их личные данные, финансовые документы и материалы, свидетельствующие о связях с зарубежными компаниями.
Отмечается, что публикация полученной информации начнется уже в ближайшее время. Группировка пообещала, что "первый сюрприз уже на подходе".
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