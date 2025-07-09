Серия землетрясений в Гватемале: есть разрушения, сотни пострадавших

Серия землетрясений, обрушившихся во вторник на территорию Гватемалы, привела к гибели по меньшей мере двух человек и сотням пострадавших.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Национальное координационное управление по вопросам снижения последствий стихийных бедствий страны.

По информации, опубликованной в социальной сети X, предварительно подтверждена гибель двух человек. Число раненых достигло 324, при этом трое из них находятся в больницах. Разрушения зафиксированы в 43 зданиях.

Сейсмическая активность была зафиксирована 9 июля. На юго-западе Гватемалы произошли несколько подземных толчков, максимальная магнитуда которых достигала 5.6. Власти продолжают оценку ущерба и оказывают помощь пострадавшим.