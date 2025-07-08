Лоббистка Луазо боится «оздоровления» Европарламента

Автор: Зульфугар Ибрагимов

"Армянский вопрос" медленно, но верно сползает с европейской повестки. Он больше не актуален и никому не интересен. Это правильно и должно было в конце концов произойти, потому что проармянская тема была искусственной и всегда буквально за уши притягивалась к обсуждениям. Так что европейские парламенты и международные организации можно только поздравить с началом "оздоровления".

Но есть и пострадавшие. Например, депутат Европарламента Натали Луазо. Эта мадам много лет пользуется армянской кормушкой и не имеет совершенно никаких намерений ее покидать. То, что армянская повестка иссякает, ее беспокоит, ведь тогда, образно выражаясь, ей придется уходить на пенсию. Ее услуги никому не понадобятся. Собственная страна - Франция в ней не нуждается. Ее имя было на слуху только благодаря активному и бессовестному лоббированию интересов армянства. А как она будет сводить концы с концами, если ее услуги не понадобятся и лобби? Поэтому она очень старается, чтобы доказать, что все еще нужна армянам.

Возможно, мы немного утрируем, но в целом ситуация выглядит именно так. Мадам Луазо ничего не сделала для того, чтобы очиститься от репутации штатной лоббистки. Наоборот, она раз за разом доказывает, что не собирается заниматься какими-нибудь французскими делами или же делами стран ЕС. Работа на армянство отнимает все время?

Мадам Луазо в последнем интервью армянским СМИ взялась за старое. Говоря о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией, она обсыпала похвалами и восторгами Ереван, который, мол, прилагает неимоверные усилия для достижения мира. А от Азербайджана она ожидает "четкого обязательства завершить процесс и подписать согласованный мирный договор". И, наверное, говоря это, она грозно шевелила бровями.

Как не хочется быть вежливыми, но невольно возникает вопрос, а кто такая эта Луазо, чтобы Баку был обязан давать ей какие-то "четкие обязательства"? Если она хочет узнать мнение азербайджанской стороны, пусть погуглит.

Напомним, как возмущалась эта депутатша по поводу визита в Баку специального представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Кайи Каллас и сколько было радости, когда госпожа Каллас почтила своим присутствием Ереван. После апрельского визита Каллас в Баку, не совмещенного с визитом в Ереван, Луазо лишилась сна. Армянские лоббисты в Европе в целом были очень обеспокоены, на Каллас начались нападки. Луазо в соцсети Х выставила возмущенный пост, заявив, что глава европейской дипломатии "не поняла", чего от нее ожидал Европарламент. Она должна была не обсуждать сотрудничество между ЕС и Азербайджаном, а требовать освобождения находящихся под судом сепаратистов и подписания мирного договора.

Азербайджан будет поступать так, как требуют его национальные интересы и интересы мира в регионе. И разговаривает Баку об этом только с Ереваном. То есть мадам Луазо все это не касается. У ее собственной страны достаточно проблем, которые стоит поднять в Европарламенте. Вот пусть и займется.