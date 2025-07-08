https://news.day.az/world/1766451.html Пожар в штаб-квартире Telecom Cairo в Египте - ВИДЕО В столице Египте вчера произошел пожар в штаб-квартире Telecom Cairo. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во время пожара в Каире возникли проблемы со связью и коммуникацией. Сообщается, что 22 человека получили ранения, в основном из-за отравления дымом. Представляем вашему вниманию данное видео:
Пожар в штаб-квартире Telecom Cairo в Египте - ВИДЕО
В столице Египте вчера произошел пожар в штаб-квартире Telecom Cairo.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Во время пожара в Каире возникли проблемы со связью и коммуникацией. Сообщается, что 22 человека получили ранения, в основном из-за отравления дымом.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре