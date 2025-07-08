Пожар в штаб-квартире Telecom Cairo в Египте

В столице Египте вчера произошел пожар в штаб-квартире Telecom Cairo.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Во время пожара в Каире возникли проблемы со связью и коммуникацией. Сообщается, что 22 человека получили ранения, в основном из-за отравления дымом.

Представляем вашему вниманию данное видео: