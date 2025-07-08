В Азербайджане обнаружили уязвимости в глобальной системе электронной почты

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана обнаружила три уязвимости в глобальной системе электронной почты "GFI KerioConnect" - CVE-2025-2975, CVE-2025-2976 и CVE-2025-2977, позволяющие удаленно вмешиваться в пользовательский интерфейс и функционал обработки документов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, обнаруженные уязвимости официально подтверждены и зарегистрированы в Национальной базе данных уязвимостей (NVD) Национальным институтом стандартов и технологий США (nist.gov) с одноименными идентификационными кодами (CVE-2025-2975, CVE-2025-2976 и CVE-2025-2977).

О данных уязвимостях была проинформирована компания-разработчик программного обеспечения GFI Software, которая является провайдером глобальной электронной почты и расположена в американском штате Техас.

Следует отметить, что продуктами компании, работающей с 1992 года и имеющей офисы в США, Великобритании, Германии, Чехии и других странах, пользуются более 60 000 организаций и предприятий по всему миру.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-2975

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-2976

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-2977