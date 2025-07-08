https://news.day.az/world/1766407.html В Италии мужчину затянуло в двигатель самолета Мужчина погиб при столкновении с самолетом в итальянском городе Бергамо. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в аэропорту. "(Возникли - прим.
В Италии мужчину затянуло в двигатель самолета
Мужчина погиб при столкновении с самолетом в итальянском городе Бергамо.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в аэропорту.
"(Возникли - прим. ТАСС) неудобства на рулежной дорожке, причины которых расследуются правоохранительными органами", - приводит издание заявление управляющей компании аэропорта.
По ее информации, мужчину затянуло в двигатель самолета Airbus A319 во время рулежки. Как отмечают источники газеты, неясно, являлся ли погибший сотрудником аэропорта или пассажиром.
Аэропорт города Бергамо был временно закрыт для полетов вскоре после инцидента.
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