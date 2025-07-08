В Италии мужчину затянуло в двигатель самолета

Мужчина погиб при столкновении с самолетом в итальянском городе Бергамо.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в аэропорту.

"(Возникли - прим. ТАСС) неудобства на рулежной дорожке, причины которых расследуются правоохранительными органами", - приводит издание заявление управляющей компании аэропорта.

По ее информации, мужчину затянуло в двигатель самолета Airbus A319 во время рулежки. Как отмечают источники газеты, неясно, являлся ли погибший сотрудником аэропорта или пассажиром.

Аэропорт города Бергамо был временно закрыт для полетов вскоре после инцидента.