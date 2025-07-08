Азербайджан заботится об энергобезопасности Европы

Азербайджан заботится об энергетической безопасности своих партнеров.

Как передает Day.Az, об этом сказал Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny (HN).

"Азербайджанский газ поставляется на европейский рынок по Трансадриатическому трубопроводу. В настоящее время Азербайджан поставляет газ напрямую в восемь европейских стран. Однако в общей сложности его используют 12 европейских стран. Мы много раз доказывали, что являемся надежным партнером. Причем сотрудничество в сфере газа и энергетики происходит без каких-либо политических коннотаций. Это исключительно коммерческий вопрос, чистый бизнес. Конечно, мы заботимся об энергетической безопасности наших партнеров", - сказал он.

По его словам, когда ЕС остро нуждался в новом энергетическом импульсе, Азербайджан сыграл ключевую роль в его решении и обеспечил Европу необходимыми поставками газа.

"Учитывая нынешние реалии в мире, мы хотим установить новое стратегическое энергетическое сотрудничество на основе Меморандума о взаимопонимании, который мы подписали с Европой. Но чтобы это стало возможным, нам нужны долгосрочные контракты. Теперь мяч на стороне Евросоюза. Мы просто ждем его реакции", - сказал он.