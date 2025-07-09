Летний сезон превращает сёла Марокко в популярные курорты

В летний сезон прибрежные села Марокко переживают заметный экономический подъем благодаря растущему спросу на пляжи и различные туристические достопримечательности. Это способствует росту экономики, что отражается на доходах местных жителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на онлайн газету Hespress, по словам эксперта по туризму Зубейра Бухоута, экономическое восстановление, наблюдаемое во многих прибрежных селах Марокко в летний сезон, в первую очередь связано с ростом внутреннего и внешнего спроса на туристические услуги в этот период, а также с ценами на туристические услуги в этих регионах, которые считаются приемлемыми для многих семей по сравнению с другими направлениями и регионами.

Однако привлекательный туристический потенциал, по мнению марокканских экспертов, требует принятия соответствующих подходов и стратегий со стороны структур, ответственных за развитие туризма, чтобы превратить эту деятельность из сезонной в постоянную и поддерживающую местную экономику. Так как большинство видов деятельности, привлекающих туристов, как местных, так и иностранных, по-прежнему связаны с пляжем и погодой, при этом отсутствуют альтернативные культурные предложения, которые могли бы привлекать посетителей круглый год.