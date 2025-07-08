https://news.day.az/world/1766423.html В Армении лишили неприкосновенности еще одного депутата Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности представителя оппозиционной фракции "Айастан" Артура Саркисяна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за ходатайство генпрокурора проголосовали 62 депутатов, против не было. Оппозиция в голосовании не участвовала.
В Армении лишили неприкосновенности еще одного депутата
Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности представителя оппозиционной фракции "Айастан" Артура Саркисяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за ходатайство генпрокурора проголосовали 62 депутатов, против не было.
Оппозиция в голосовании не участвовала.
Экс-мэра Сисиана намерены подвергнуть уголовному преследованию в рамках дела, по которому ранее арестовали архиепископа Баграта Галстаняна.
Ранее мы сообщали, что в Армении лишили неприкосновенности Оганяна и Минасяна.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре