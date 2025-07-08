https://news.day.az/world/1766423.html

В Армении лишили неприкосновенности еще одного депутата

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности представителя оппозиционной фракции "Айастан" Артура Саркисяна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за ходатайство генпрокурора проголосовали 62 депутатов, против не было. Оппозиция в голосовании не участвовала.