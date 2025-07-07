В Армении лишили неприкосновенности Оганяна и Минасяна

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу и секретаря фракции "Армения" - Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, депутаты 59 голосами "за", 0 "против" удовлетворили ходатайства генпрокурора.

Напомним, что генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян направляла спикеру парламента Алену Симоняну ходатайство с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела против главы фракции "Айастан" Сейрана Оганяна и депутата Арцвика Минасяна.

Уголовное дело связано с фактами злоупотребления служебным положением и нарушениями, допущенными в период их нахождения на государственных постах.

По версии следствия, Сейран Оганян, будучи министром обороны, превысил должностные полномочия, а Арцвик Минасян, занимая пост министра охраны природы, не предпринял необходимых мер и способствовал сокрытию правонарушений, допустив фальсификацию документов.