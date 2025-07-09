Создана 3D-модель атмосферы самой горячей экзопланеты Млечного пути

Ученые в Новосибирске создали 3D-модель верхней атмосферы самой горячей экзопланеты Млечного пути - KELT-9 b, где температура атмосферы достигает 4 тыс. градусов. Составление подобных моделей позволяет ученым предположить как подобные космические тела появились во Вселенной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Исследуемая планета в 30 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Ученые отмечают, что этом плане экзопланеты интересны для изучения, потому что в Солнечной системе нет подобных объектов. Интерес ученых состоит в том, чтобы понять, как подобные космические тела вообще могли появиться. Сейчас существуют две гипотезы. Согласно первой, планета формируется из газопылевого облака во время образования звезды, однако моделирование показывает - это невозможно, так как звезда, имея превосходящую массу, перетянет на себя космическое вещество. Вторая гипотеза допускает, что экзопланеты могут появляться в разных местах в космосе, а потом в результате каких-либо условий или обстоятельств мигрируют ближе к звездам.

"Изначально было непонятно, почему планета разогрелась до такой температуры, учитывая, что ее звезда не имеет высоких показателей радиации. Мы смоделировали квантовые процессы, происходящие с атомами в атмосфере - ионизацию и возбуждение под воздействием VUV-излучения (ультрафиолетовое излучение, которое распространяется только в вакууме - прим. ТАСС). При рассмотрении мягкого излучения мы выяснили, что оно фотоионизует уже возбужденные атомы, что дает дополнительный канал нагрева атмосферы", - цитирует пресс-служба сотрудника Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН Станислава Шарипова.

Из-за того, что эта планета находится на малом расстоянии от звезды, она имеет расширенную или раздутую атмосферу, превышающую радиус планеты в три раза и достигающую 300 тысяч км. По наблюдениям в телескопы можно примерно понять состав атмосферы и ее радиус. Для получения более конкретных данных о составе атмосферы и количестве молекул в ней ученые применяют численное моделирование, с помощью которого удалось определить температуру и компонентный состав.

По мнению ученых, существует множество экзопланет с подобным механизмом нагрева атмосферы, которые еще не исследованы. Новый междисциплинарный подход в изучении планет и моделировании их атмосферы, предложенный в Новосибирске, позволяет конкретизировать данные, полученные с помощью телескопов и узнать больше о космических объектах, отмечает издание.