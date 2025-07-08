В Баку состоялся вечер, посвящённый 11-му выпуску выпускников University Foundation Courses

В Международном Центре Мугама прошёл торжественный вечер, посвящённый 11-му выпуску студентов Образовательного центра University Foundation Courses (UFC). Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, на церемонии награждения выпускников UFC присутствовали послы и представители посольств Великобритании, Соединённых Штатов Америки, Франции, Бельгии, Чехии, Бразилии, Марокко, Мексики и Иордании, а также государственные деятели, депутаты, директора школ, ректоры университетов и другие известные личности.

С основным выступлением на мероприятии выступила основатель и директор UFC, доктор философии Рейхан Гусейнова, которая поздравила выпускников и их родителей. В своём выступлении она рассказала об истории развития UFC за последние 11 лет и об успехах выпускников, поступивших в престижные вузы по всему миру.

"UFC - это не просто образовательный центр, это стратегическая платформа, подготавливающая молодёжь к международной арене. Каждая история успеха наших студентов - это часть общего успеха UFC. Мы уверены, что благодаря знаниям и навыкам, полученным в университете, наши выпускники добьются больших успехов в профессиональной карьере и внесут вклад в развитие страны и благополучие нашего народа", - отметила директор.

Рейхан Гусейнова подчеркнула, что в Азербайджане государство уделяет особое внимание развитию науки и образования, и благодаря этому азербайджанская молодёжь успешно поступает в лучшие университеты мира, достойно представляя страну за рубежом. Также было подчёркнуто, что образовательная политика, заложенная Национальным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается под руководством Президента Ильхама Алиева.

Директор также выразила благодарность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о формировании здорового и образованного поколения.

Было отмечено, что UFC первый образовательный центр в Азербайджане, аккредитованный и получивший лицензию на реализацию британской программы Foundation.

Основная цель центра - подготовка абитуриентов к обучению в зарубежных университетах, повышение их профессиональных и академических навыков. Это, в свою очередь, увеличивает их шансы поступить в лучшие вузы мира.

UFC активно способствует предоставлению молодёжи доступа к международным образовательным возможностям, формируя глобальное мышление и гражданскую ответственность.

Во время мероприятия выступающие поздравили выпускников с этим знаменательным днём, пожелали успехов в дальнейшей карьере и высоко оценили деятельность UFC, его международные связи и достижения студентов.

В завершение вечера выпускникам 2025 года были вручены дипломы. Выпускники были приняты в престижные университеты Великобритании, США, Франции, Германии, Нидерландов, Италии, Испании, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Венгрии, Чехии, Литвы, ОАЭ, России и Азербайджана.

Среди них - такие уважаемые учебные заведения, как:

Великобритания - King's College London, University of Glasgow

- King's College London, University of Glasgow США - New York University, Emory University, George Washington University

- New York University, Emory University, George Washington University Франция - Sorbonne Nouvelle University, Université Paris-Panthéon-Assas

- Sorbonne Nouvelle University, Université Paris-Panthéon-Assas Бельгия - KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel

- KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel Чехия - Charles University, Masaryk University

- Charles University, Masaryk University Италия - Sapienza University of Rome, University of Turin

- Sapienza University of Rome, University of Turin Нидерланды - University of Amsterdam, Erasmus University Rotterdam

- University of Amsterdam, Erasmus University Rotterdam Испания - IE University Madrid, ESADE University

- IE University Madrid, ESADE University Азербайджан - ADA University и другие.

UFC продолжает играть важную роль в подготовке молодых профессионалов, готовых к жизни и работе в глобальном обществе.