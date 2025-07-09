https://news.day.az/world/1766633.html Столкновения с нелегалами в США - ВИДЕО Агенты миграционной службы (ICE) США вступили в столкновения с протестующими у здания иммиграционного суда Сан-Франциско Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Таких случаев за последнюю неделю уже десятки, напряжённость в либерально настроенных регионах США растёт. Представляем вашему вниманию данное видео:
Столкновения с нелегалами в США - ВИДЕО
Агенты миграционной службы (ICE) США вступили в столкновения с протестующими у здания иммиграционного суда Сан-Франциско
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Таких случаев за последнюю неделю уже десятки, напряжённость в либерально настроенных регионах США растёт.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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