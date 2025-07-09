Столкновения с нелегалами в США

Агенты миграционной службы (ICE) США вступили в столкновения с протестующими у здания иммиграционного суда Сан-Франциско

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Таких случаев за последнюю неделю уже десятки, напряжённость в либерально настроенных регионах США растёт.

Представляем вашему вниманию данное видео: