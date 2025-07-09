В Китае управляемый через интернет робот приготовил сложный ужин

В ходе эксперимента робот Atom китайской компании Dobot Robotics, управляемый оператором через VR-шлем с расстояния 1800 км, успешно приготовил мясной стейк, выполнив ряд сложных манипуляций.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Особое внимание SCMP акцентировало на продемонстрированной точности движения машины. Робот не только промокнул мясо бумажным полотенцем и смазал гриль маслом, но и смог взять щепотку соли непосредственно пальцами, что является сложной задачей для роботизированных систем. Оператор и робот при этом находились в разных регионах Китая.

Целью эксперимента стала проверка мелкой моторики робота в условиях дистанционного управления на сверхбольшом расстоянии. Производитель заявляет, что Dobot Atom обеспечивает точность движений на уровне 0,05 мм в верхней части корпуса. Ранее компания уже показывала, как этот робот готовит простой завтрак.

Продемонстрированная технология открывает перспективы для множества отраслей. Возможность удаленно осуществлять высокоточные манипуляции может найти применение в сборочных операциях, ремонте сложного оборудования и даже в медицине, где хирург сможет проводить операции, находясь на значительном удалении от пациента.

Стоимость человекоподобного робота Atom, который недавно поступил в продажу, составляет $27 500.