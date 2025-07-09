В астаринском магазине нашли опасные для здоровья продукты

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) во время проверки в одном из магазинов села Бурзубенд Астаринского района выявили серьезные нарушения нормативно-правовых требований.

Как сообщает Day.Az, в АПБА заявили, что в торговой точке Hacıoğlu, принадлежащей Джамиле Алиевой, были обнаружены просроченные пищевые продукты различных видов общим весом 49 кг, а также выявлено несоблюдение температуры хранения масложировой продукции.

В связи с фактом в соответствии с законодательством в отношении предпринимателя составлен административный протокол, непригодные к употреблению продукты уничтожены.