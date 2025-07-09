https://news.day.az/society/1766602.html В астаринском магазине нашли опасные для здоровья продукты - ФОТО Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) во время проверки в одном из магазинов села Бурзубенд Астаринского района выявили серьезные нарушения нормативно-правовых требований.
В астаринском магазине нашли опасные для здоровья продукты - ФОТО
Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) во время проверки в одном из магазинов села Бурзубенд Астаринского района выявили серьезные нарушения нормативно-правовых требований.
Как сообщает Day.Az, в АПБА заявили, что в торговой точке Hacıoğlu, принадлежащей Джамиле Алиевой, были обнаружены просроченные пищевые продукты различных видов общим весом 49 кг, а также выявлено несоблюдение температуры хранения масложировой продукции.
В связи с фактом в соответствии с законодательством в отношении предпринимателя составлен административный протокол, непригодные к употреблению продукты уничтожены.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре