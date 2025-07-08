https://news.day.az/world/1766254.html Казахстан готовит ответ на пошлины, введенные Трампом Казахстан готовит ответные меры на введение Соединенными Штатами Америки 25%-ных пошлин на казахстанские товары. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства торговли и интеграции Казахстана.
Казахстан готовит ответ на пошлины, введенные Трампом
Казахстан готовит ответные меры на введение Соединенными Штатами Америки 25%-ных пошлин на казахстанские товары.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства торговли и интеграции Казахстана.
"В связи с введением США 25%-ной пошлины на товары из Казахстана министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее мы сообщали, что Трамп объявил о введении новых пошлин для Казахстана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре