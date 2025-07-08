Казахстан готовит ответ на пошлины, введенные Трампом

Казахстан готовит ответные меры на введение Соединенными Штатами Америки 25%-ных пошлин на казахстанские товары.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства торговли и интеграции Казахстана.

"В связи с введением США 25%-ной пошлины на товары из Казахстана министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее мы сообщали, что Трамп объявил о введении новых пошлин для Казахстана.