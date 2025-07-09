Состоится встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ

Состоится встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информацию об этом распространила пресс-служба Президента Азербайджанской Республики.