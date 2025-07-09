https://news.day.az/officialchronicle/1766606.html Состоится встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ Состоится встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информацию об этом распространила пресс-служба Президента Азербайджанской Республики.
Состоится встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ
Состоится встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информацию об этом распространила пресс-служба Президента Азербайджанской Республики.
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