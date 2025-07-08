В США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин

Вашингтон ожидает получить в качестве сборов от новых таможенных пошлин более $300 млрд к концу года.

Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент на заседании кабинета президента США Дональда Трампа в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Так что мы можем ожидать, что это к концу года значительно превысит $300 млрд", - уточнил глава минфина США.

7 июля американский президент сообщил, что с 1 августа Вашингтон введет единый тариф в 25% на все товары из Японии и Южной Кореи. Трамп объяснил это решение необходимостью положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран.