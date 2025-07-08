https://news.day.az/world/1766502.html В США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин Вашингтон ожидает получить в качестве сборов от новых таможенных пошлин более $300 млрд к концу года. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент на заседании кабинета президента США Дональда Трампа в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин
Вашингтон ожидает получить в качестве сборов от новых таможенных пошлин более $300 млрд к концу года.
Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент на заседании кабинета президента США Дональда Трампа в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Так что мы можем ожидать, что это к концу года значительно превысит $300 млрд", - уточнил глава минфина США.
7 июля американский президент сообщил, что с 1 августа Вашингтон введет единый тариф в 25% на все товары из Японии и Южной Кореи. Трамп объяснил это решение необходимостью положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран.
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