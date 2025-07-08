Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили военное сотрудничество

Продолжается официальный визит делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым в Королевство Саудовская Аравия.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-полковник К.Велиев встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия генералом Файядом Бин Хамедом Аль-Рувайли.

Перед встречей в Генеральном штабе Королевства состоялась официальная церемония встречи. Начальники Генеральных штабов прошли перед почётным караулом, были исполнены государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

Затем состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций, были обсуждены перспективы развития отношений между армиями двух стран.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах и другим интересующим вопросам.