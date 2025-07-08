https://news.day.az/world/1766488.html Армянские учения обернулись самоподрывом Армянские военнослужащие получили ранения в результате взрыва мины во время учений. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Армении. Взрыв произошел сегодня на одном из полигонов, о количестве пострадавших ничего не сообщается. Проводится расследование.
Армянские учения обернулись самоподрывом
Армянские военнослужащие получили ранения в результате взрыва мины во время учений.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Армении.
Взрыв произошел сегодня на одном из полигонов, о количестве пострадавших ничего не сообщается.
Проводится расследование.
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