Армянские учения обернулись самоподрывом

Армянские военнослужащие получили ранения в результате взрыва мины во время учений.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Армении.

Взрыв произошел сегодня на одном из полигонов, о количестве пострадавших ничего не сообщается.

Проводится расследование.