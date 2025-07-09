Азербайджанские каратисты завоевали две медали на Кубке мира

Сборная Азербайджана KWU-WFKF завоевала две медали на Кубке мира, прошедшем в Варне и Камчии (Болгария).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наши спортсмены добились этого успеха на начальном этапе соревнований, который стартовал шестого июля.

Сельджан Бабаева (16-17 лет, +65 кг) завоевала золотую медаль, а Джавид Казымлы (16-17 лет, +75 кг) - серебряную.

Азербайджан на соревнованиях представляют 19 спортсменов. 14 из них (по киокушин каратэ) уже приняли участие в соревнованиях, а пять спортсменов выступят на соревнованиях SENSHI среди взрослых. Их выступления состоятся в ближайшие дни.

Наша команда участвует в соревнованиях, в которых принимают участие представители 37 стран Всемирного союза киокушин, под руководством Генерального секретаря Федерации каратэ Азербайджана и представителя KWU-SENSHI Габиля Саядова.

В настоящее время продолжаются учебно-тренировочные сборы и соревнования.