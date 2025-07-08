Пиццерия взлетела в воздух в США

Пиццерия Domino's загорелась и взорвалась в Херримане, штат Юта, США, после того, как в здание врезался автомобиль

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

Представляем вашему вниманию данное видео: