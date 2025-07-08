https://news.day.az/world/1766250.html Пиццерия взлетела в воздух в США - ВИДЕО Пиццерия Domino's загорелась и взорвалась в Херримане, штат Юта, США, после того, как в здание врезался автомобиль Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Представляем вашему вниманию данное видео:
Пиццерия взлетела в воздух в США - ВИДЕО
Пиццерия Domino's загорелась и взорвалась в Херримане, штат Юта, США, после того, как в здание врезался автомобиль
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По предварительным данным, есть погибшие и раненые.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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