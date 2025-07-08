Обделались мордобоем: особенности армянского парламентаризма

Автор: Акпер Гасанов



В армянском парламенте вновь вспыхнула драка - на этот раз после выступления депутата оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна. По словам его коллеги, депутата Кристине Варданян, инцидент начался, когда Саркисян попытался покинуть зал заседаний, но был атакован депутатом от правящей фракции "Гражданский договор" Ваге Галумяном.

Потасовка переросла в массовую свалку с участием сотрудников Службы безопасности, депутатов и их помощников. Вице-спикер парламента Рубен Рубинян вынужден был объявить перерыв. По словам Варданян, Артур Саркисян спешил домой, чтобы провести время с семьёй, так как вскоре его лишат депутатской неприкосновенности. Однако этот человеческий мотив не остановил противников - напротив, он стал спусковым крючком для агрессии. "На него напал сзади Ваге Галумян.

В драке участвовали и помощники депутатов от правящей фракции", - заявила она в эфире. Полиции пришлось вмешаться, чтобы разнять стороны, а на видеозаписях слышно, как один из депутатов в сердцах кричит: "Они - их помощники!". Что характерно - эта сцена далеко не первая в новейшей истории армянского парламентаризма.

Политические баталии в Армении давно уже приобрели форму не просто словесных перепалок, а рукоприкладства.

Одним из самых известных участников прежних парламентских драк был генерал и депутат Сейран Оганян - экс-министр обороны Армении и одна из ключевых фигур оппозиции. Его имя вновь оказалось в центре внимания накануне, когда он был официально лишён депутатской неприкосновенности, что вызвало волну критики как со стороны его сторонников, так и независимых аналитиков.

На фоне всего этого вспоминается один из самых трагических и мрачных эпизодов в истории армянского парламента - теракт 27 октября 1999 года. В тот день группа вооружённых лиц во главе с Наири Унаняном ворвалась в здание парламента во время пленарного заседания и открыла огонь по присутствующим. Были убиты премьер-министр Вазген Саркисян, спикер парламента Карен Демирчян, вице-спикеры, несколько министров и депутатов - всего восемь человек.

Теракт потряс Армению, оставив неизгладимый след в коллективной памяти армянского общества. Так что, как ни крути, участники нынешнего мордобоя еще легко отделались. Или - легко обделались, это уж смотря с какой стороны их разглядывать. При этом случившееся ныне в НС РА также весьма показательно. Это - индикатор продолжающегося и всё более острого внутреннего политического кризиса, который постепенно приобретает экзистенциальные черты.

Власть и оппозиция в Армении, мягко говоря, уже давно не слышат друг друга. Парламент превращается не в арену демократического диалога, а в поле мордобоя - в прямом смысле слова. Будет ли кто-либо из участников нынешней потасовки, как Сейран Оганян, лишён неприкосновенности - пока неизвестно. Но можно с уверенностью сказать, что и Галумян, и помощники депутатов, и остальные участники конфликта, уже продемонстрировали специфику армянского парламентаризма.

Национальное Собрание Армении - место для дискуссий. Это место для выяснения отношений на кулаках. И это - ещё один маркер деградации политической культуры в стране, переживающей сложнейший период своей независимой истории. Да, сегодняшняя Армения - это общество, раздираемое не только внешними угрозами и послевоенными травмами, но и глубокими внутренними противоречиями.

Государственные институты, включая парламент, всё меньше справляются с функцией стабилизирующего начала. И если этот курс не будет пересмотрен - Армения может оказаться на ещё более опасной и разрушительной траектории. Что, по большому счету, будет закономерно. Ибо, эта страна, с момента обретения своей независимости, взяла ошибочный путь развития. Это был путь территориальных претензий к Азербайджану.

Вместо мира и добрососедства, Армения выбрала войну и временную оккупацию наших территорий. В итоге, она потерпела военное, политическое, дипломатическое поражения. И, что особенно символично, очередной мордобой в армянском парламенте произошел на фоне IX совещания руководителей дипломатических служб на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы". Особо символично, что 9 июля - в день профессионального праздника сотрудников дипломатической службы - совещание продолжит свою работу специальной сессией в освобожденном, стремительно развивающемся и преображающемся Ханкенди.