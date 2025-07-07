https://news.day.az/culture/1766167.html Распространен фейк о сотрудничестве минкультуры Азербайджана с Россией - ФОТО В последние дни на некоторых информационных ресурсах и платформах социальных сетей распространился фальшивый документ о том, что министерство культуры Азербайджанской Республики якобы выдвинуло инициативу по продвижению двустороннего сотрудничества в сфере культуры с Российской Федерацией.
Распространен фейк о сотрудничестве минкультуры Азербайджана с Россией - ФОТО
В последние дни на некоторых информационных ресурсах и платформах социальных сетей распространился фальшивый документ о том, что министерство культуры Азербайджанской Республики якобы выдвинуло инициативу по продвижению двустороннего сотрудничества в сфере культуры с Российской Федерацией.
Как сообщили Day.Az в министерстве культуры, этот поддельный документ никакого отношения к министерству не имеет.
"Министерство не подготавливало и не распространяло подобный документ. Просим граждан и представителей СМИ получать официальную информацию только на официальной странице министерства в интернете и в социальных сетях", - подчеркивается в сообщении.
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