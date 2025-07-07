Совместная операция СГБ и ГПС на границе с Ираном

Служба Государственной Безопасности и Госпогранслужба Азербайджана провели совместную операцию, в ходе которой пресечена попытка ввоза в страну 42 кг наркотиков.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщает Государственная пограничная служба Азербайджана.

Отмечается, что в рамках борьбы с контрабандой и незаконным оборотом крупной партии наркотических средств, Служба государственной безопасности и Государственная пограничная служба Азербайджана провели совместные оперативно-розыскные мероприятия. В ходе операции, на участке государственной границы с Исламской Республикой Иран, проходящем по территории Имишлинского района, была предотвращена попытка ввоза на территорию страны почти 42 килограммов различных наркотиков: 33 кг 125 г высушенной марихуаны, 5 кг 015 г опия, 2 кг 090 г героина и 1 кг 440 г метамфетамина.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.