Меняется график движения пассажирских поездов

Пассажирские поезда, курсирующие по Абшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящего в AZCON Holding, переходят на летний график.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе АЖД, целью изменений является подготовка к учебному году 2025/2026, улучшение инфраструктуры Абшеронской кольцевой железной дороги, обеспечение безопасности движения и проведение необходимых ремонтных работ в поездах.

В связи с этим с 10 июля 2025 года в рабочие дни недели количество рейсов по кольцевому маршруту временно сократится на 10 рейсов.

Из графика исключаются следующие рейсы по линии Баку - Сумгайыт - Пиршаги - Баку: от станции Сумгайыт в 06:45, 10:35 и 11:30, а от Бакинского железнодорожного вокзала в 09:30 и 10:30.

Также временно приостанавливаются рейсы по направлениям Баку - Хырдалан и Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку: от Бакинского железнодорожного вокзала в 07:05, 07:45 и 18:35, от станции Хырдалан в 08:22, а от вокзала Сумгайыт в 06:15.

"Подобные реконструкционные и ремонтные работы, постоянно проводимые на участках, в первую очередь служат для обеспечения безопасной и комфортной доставки пассажиров к месту назначения", - отмечается в сообщении ЗАО.