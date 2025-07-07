Samsung Galaxy S26 Ultra получит устаревшую камеру

В сети появились новые слухи о системе камер будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra. По данным издания GalaxyClub, компания планирует перенести часть фотомодулей из модели Galaxy S25 Ultra в новое поколение, однако самые интересные изменения могут коснуться именно телеобъективов.

Как сообщает источник, новый флагман унаследует 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом от своего предшественника, передает Day.Az.

В то же время, судьба второго телеобъектива, который в S25 Ultra имел разрешение 10 Мп и 3-кратный зум, остается неясной. Согласно более ранним слухам, Samsung может заменить этот модуль на впечатляющий 200-мегапиксельный сенсор. Впрочем, эта информация пока не получила подтверждения из нескольких надежных источников.

Ранее также сообщалось, что основная камера Galaxy S26 Ultra будет иметь разрешение 200 Мп и, возможно, получит переменную диафрагму.

Официальная презентация линейки Galaxy S26 ожидается в январе 2026 года. Ожидается, что больше подробностей о характеристиках устройства появится в ближайшие месяцы.