Пашинян запланировал новую чистку у священников

Армянским силовикам дано распоряжение вновь нагрянуть в Первопрестольный Святой Эчмиадзин.

Как передает Day.Az, об этом армянским СМИ сообщили источники.

Отмечается, что для проведения обысков по уголовному делу, предположительно связанному с терроризмом, уже подготовлена следственная группа и сопровождающие ее силовики. В ближайшее время из отправят в резиденцию католикоса Гарегина Второго.

Судя по всему, Никол Пашинян решил не церемониться и ускорить процесс чистки.