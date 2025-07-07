https://news.day.az/world/1766159.html Пашинян запланировал новую чистку у священников Армянским силовикам поручено провести еще одну операцию в Эчмиадзине. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, уже сформирована группа следователей и силовиков, которых в ближайшее время отправят в резиденцию католикоса Гарегина Второго. Судя по всему, Никол Воваевич решил ускорить события.
Пашинян запланировал новую чистку у священников
Армянским силовикам дано распоряжение вновь нагрянуть в Первопрестольный Святой Эчмиадзин.
Как передает Day.Az, об этом армянским СМИ сообщили источники.
Отмечается, что для проведения обысков по уголовному делу, предположительно связанному с терроризмом, уже подготовлена следственная группа и сопровождающие ее силовики. В ближайшее время из отправят в резиденцию католикоса Гарегина Второго.
Судя по всему, Никол Пашинян решил не церемониться и ускорить процесс чистки.
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