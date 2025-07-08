https://news.day.az/world/1766213.html Десятки пожарных пытались потушить крупный пожар в Екатеринбурге - ВИДЕО Пожар произошел на складе в Екатеринбурге. Площадь возгорания составляет 3,5 тыс. кв. м. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. "В Екатеринбурге сотрудники МЧС России тушат склад. На улице Монтажников горит четырехэтажное здание", - говорится в сообщении.
Десятки пожарных пытались потушить крупный пожар в Екатеринбурге - ВИДЕО
Пожар произошел на складе в Екатеринбурге. Площадь возгорания составляет 3,5 тыс. кв. м.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В Екатеринбурге сотрудники МЧС России тушат склад. На улице Монтажников горит четырехэтажное здание", - говорится в сообщении.
Сначала площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. Позже она увеличилась до 3,5 тыс. кв. м.
Отмечается, что частично обрушилась кровля здания.
К тушению привлекли более 70 пожарных и 30 единиц техники, в том числе подъемные механизмы.
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