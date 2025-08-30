Бывшие игроки сборной Азербайджана в бельгийском клубе

Два бывших игрока сборной Азербайджана по футзалу - Иса Атаев и Хатаи Багиров - станут легионерами.

Как сообщает İdman.biz, Хатаи Багиров рассказал об этом Fanat.Az.

Наши футзалисты перешли в бельгийский клуб "Гамтоиси".

Ранее эта команда выступала под названием "Бешикташ", и оба футзалиста в то время играли там.

Срок соглашения - один год.