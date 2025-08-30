https://news.day.az/sport/1777142.html Бывшие игроки сборной Азербайджана в бельгийском клубе - ФОТО Два бывших игрока сборной Азербайджана по футзалу - Иса Атаев и Хатаи Багиров - станут легионерами. Как сообщает İdman.biz, Хатаи Багиров рассказал об этом Fanat.Az. Наши футзалисты перешли в бельгийский клуб "Гамтоиси". Ранее эта команда выступала под названием "Бешикташ", и оба футзалиста в то время играли там.
Бывшие игроки сборной Азербайджана в бельгийском клубе - ФОТО
Два бывших игрока сборной Азербайджана по футзалу - Иса Атаев и Хатаи Багиров - станут легионерами.
Как сообщает İdman.biz, Хатаи Багиров рассказал об этом Fanat.Az.
Наши футзалисты перешли в бельгийский клуб "Гамтоиси".
Ранее эта команда выступала под названием "Бешикташ", и оба футзалиста в то время играли там.
Срок соглашения - один год.
