https://news.day.az/world/1777242.html Трамп передумал ехать в Индию на саммит QUAD Президент США Дональд Трамп отказался от поездки в Индию на саммит QUAD, который состоится этой осенью. Как передает Day.Az, об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о графике главы государства.
Трамп передумал ехать в Индию на саммит QUAD
Президент США Дональд Трамп отказался от поездки в Индию на саммит QUAD, который состоится этой осенью.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о графике главы государства.
По информации издания, Трамп сообщил индийскому премьер-министру Нарендре Моди о намерении принять участие в саммите, однако затем "пересмотрел свои планы". Причины такого решения не уточняются.
Как отмечает газета, в настоящее время Моди числится в "аутсайдерах" у американского лидера.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре