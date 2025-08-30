Трамп передумал ехать в Индию на саммит QUAD

Президент США Дональд Трамп отказался от поездки в Индию на саммит QUAD, который состоится этой осенью.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о графике главы государства.

По информации издания, Трамп сообщил индийскому премьер-министру Нарендре Моди о намерении принять участие в саммите, однако затем "пересмотрел свои планы". Причины такого решения не уточняются.

Как отмечает газета, в настоящее время Моди числится в "аутсайдерах" у американского лидера.