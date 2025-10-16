Закат на Марсе

Закат на Марсе сняли с помощью марсохода, находящегося на поверхности планеты.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как Солнце медленно опускается за горизонт, окрашивая небо в необычные для Земли оттенки - от синевато-серого до оранжевого.