Закат на Марсе - ВИДЕО

Закат на Марсе сняли с помощью марсохода, находящегося на поверхности планеты. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как Солнце медленно опускается за горизонт, окрашивая небо в необычные для Земли оттенки - от синевато-серого до оранжевого.