PASHA Bank внедрит систему Az-QR на POS-терминалах

PASHA Bank до конца текущего года внедрит систему Az-QR на POS-терминалах, представленных на рынке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя правления PASHA Bank Бахруз Нагиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка за первое полугодие 2025 года.

Он подчеркнул, что работы в этом направлении будут завершены в течение месяца.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана представил стандарт Az-QR участникам платежного рынка.