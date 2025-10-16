https://news.day.az/economy/1788596.html PASHA Bank внедрит систему Az-QR на POS-терминалах PASHA Bank до конца текущего года внедрит систему Az-QR на POS-терминалах, представленных на рынке. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя правления PASHA Bank Бахруз Нагиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка за первое полугодие 2025 года.
Он подчеркнул, что работы в этом направлении будут завершены в течение месяца.
Напомним, что Центральный банк Азербайджана представил стандарт Az-QR участникам платежного рынка.
