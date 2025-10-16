https://news.day.az/economy/1788592.html Обязательства PASHA Bank выросли за январь-июнь 2025 г. В январе-июне текущего года совокупные обязательства PASHA Bank достигли 8,054 миллиарда манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обязательства банка увеличились на 680 миллионов манатов, или на 9,2%.
В январе-июне текущего года совокупные обязательства PASHA Bank достигли 8,054 миллиарда манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обязательства банка увеличились на 680 миллионов манатов, или на 9,2%.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка за первое полугодие 2025 года, сообщил член Совета директоров, финансовый директор PASHA Bank Мурад Сулейманов.
