До конца года в Ходжавенд планируется возвращение 1300-1500 семей

До конца этого года в Ходжавендский район планируется переселить от 1300 до 1500 семей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Эмин Гусейнов на III Национальном градостроительном форуме Азербайджана в Ханкенди.

По его словам, процесс переселения продолжится до 2026 года.

"Работы по другим проектам также активно продолжаются. Надеемся, что все цели, предусмотренные Государственной программой, будут достигнуты к 2026 году", - отметил он.