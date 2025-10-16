https://news.day.az/politics/1788612.html До конца года в Ходжавенд планируется возвращение 1300-1500 семей До конца этого года в Ходжавендский район планируется переселить от 1300 до 1500 семей. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Эмин Гусейнов на III Национальном градостроительном форуме Азербайджана в Ханкенди.
До конца года в Ходжавенд планируется возвращение 1300-1500 семей
До конца этого года в Ходжавендский район планируется переселить от 1300 до 1500 семей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Эмин Гусейнов на III Национальном градостроительном форуме Азербайджана в Ханкенди.
По его словам, процесс переселения продолжится до 2026 года.
"Работы по другим проектам также активно продолжаются. Надеемся, что все цели, предусмотренные Государственной программой, будут достигнуты к 2026 году", - отметил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре