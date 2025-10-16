«Радиостанция Судного дня» снова передала сообщения от февраля 2022 года

Радиостанция УВБ-76 вышла эфир со словами, уже звучавшими в эфире три года назад.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

В 14:32 по бакинскому времени так называемая Радиостанции Судного дня снова передела странное слово "рядоспай". За ним, в 15:32, последовало слово "наручный".

Оба этих сообщения радиостанция транслировала 14 февраля 2022 года.