«Радиостанция Судного дня» снова передала сообщения от февраля 2022 года
Радиостанция УВБ-76 вышла эфир со словами, уже звучавшими в эфире три года назад.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".
В 14:32 по бакинскому времени так называемая Радиостанции Судного дня снова передела странное слово "рядоспай". За ним, в 15:32, последовало слово "наручный".
Оба этих сообщения радиостанция транслировала 14 февраля 2022 года.
