На товарных рынках цена на золото превысила 4 250 долларов

На товарных рынках фьючерсы на золото превысили 4 250 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма), обновив исторический максимум.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные биржи, на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке (по бакинскому времени на 08:38) цена декабрьских фьючерсов на золото выросла на 1,22 % и составила 4 253 доллара США за тройскую унцию.
Также выросла цена декабрьских фьючерсов на серебро: на 1,91 %, достигнув 52,36 доллара США за унцию.
