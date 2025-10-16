На товарных рынках цена на золото превысила 4 250 долларов

На товарных рынках фьючерсы на золото превысили 4 250 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма), обновив исторический максимум.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные биржи, на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке (по бакинскому времени на 08:38) цена декабрьских фьючерсов на золото выросла на 1,22 % и составила 4 253 доллара США за тройскую унцию.

Также выросла цена декабрьских фьючерсов на серебро: на 1,91 %, достигнув 52,36 доллара США за унцию.