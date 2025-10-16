Gələn il Ağdam şəhərinə neçə ailə köçürüləcək?
Gələn il daha 300 ailə Ağdam şəhərində tikintisi başa çatacaq ikinci yaşayış məntəqəsinə köçürüləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Xankəndidə keçirilən "III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu"nda çıxış edən Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonları üzrə xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda Ağdam şəhərində dördüncü və beşinci yaşayış massivlərində tikinti işləri gedir:
"Layihələrin gələn ilin yaz aylarından başlayaraq yaya qədər bitməsi planlaşdırılır. Bu massivlərə isə 2 mindən çox ailənin köçürülməsi planlaşdırılır".
E.Hüseynov onu da qeyd edib ki, bu ilin sonuna qədər üçüncü, gələn ilin yanvar-fevral aylarında isə birinci yaşayış massivində tikinti işlərinə başlanılacaq:
"Ümumilikdə 2026-cı ilin sonuna qədər Ağdam şəhərinə 20 minə yaxın əhalinin köçü təmin ediləcəyi planlaşdırılır".
