Призрак Минской группы больше не стоит между Азербайджаном и ОБСЕ

Автор: Лейла Таривердиева

Накануне в СМИ и соцсетях обсуждалось, почему действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отложила свой визит в Азербайджан. В недружественных медиа хотели видеть проблемы между Баку и Европой, но все объяснялось просто: глава ОБСЕ просто ждала, когда Президент Азербайджана вернется с Саммита мира.

В среду, 15 октября, госпожа Валтонен посетила Баку и провела здесь встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.

После встреч она написала в соцсети Х, что провела в Баку плодотворные переговоры с официальными лицами Азербайджана.

"Сегодня в Баку состоялись продуктивные переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Поздравляю вас с достижением договоренностей о мире и нормализации отношений с Арменией. ОБСЕ готова поддержать реализацию мирного договора и мер по укреплению доверия. Моя встреча с представителями гражданского общества и аналитических центров Азербайджана состоится на следующей неделе", - написала Валтонен.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - это первая международная организация, к которой присоединился Азербайджан. В январе 1992 года республика стала членом ОБСЕ. Через месяц страну посетила первая миссия организации. Армяно-азербайджанский конфликт впервые обсуждался на уровне ОБСЕ в феврале 1992 года. Тогда же была поддержана территориальная целостность Азербайджана и принадлежность Карабаха нашей стране. В 1994 году был создан институт сопредседателей, и после этого контакты между ОБСЕ и Азербайджаном осуществлялись по этим "проводам". Сопредседатели Минской группы на четверть века стали для азербайджанской стороны олицетворением ОБСЕ, что в определенной степени повредило репутацию этой европейской организации.

После Второй карабахской войны Баку поднял вопрос ликвидации Минской группы. Ереван долго сопротивлялся, но в конечном итоге сдался, и лидеры Азербайджана и Армении направили официальное обращение в ОБСЕ с просьбой упразднить структуру, потерявшую всяческий смысл после завершения конфликта. Более того, в новых условиях существования подобного формата было способно нанести вред мирному процессу.

Сегодня у Азербайджана и ОБСЕ появилась возможность говорить не о конфликте и избавиться от призрака сопредов Минской группы.

"Азербайджан рассматривает сотрудничество с ОБСЕ в практической плоскости", - сказал два года назад на встрече с предыдущим действующим председателем ОБСЕ Президент Ильхам Алиев. Глава государства заявил о возможностях реализации практических и прагматичных проектов взаимодействия по таким концепциям, как совместное сотрудничество по трансграничным рекам, гуманитарное разминирование, "зеленые порты", Средний коридор.

Азербайджан заинтересован в безопасности и сотрудничестве в Европе и готов внести в эти процессы свою лепту. Он уже внес свой значительный вклад, восстановив свою территориальную целостность и потушив один из серьезных очагов конфликта на пространстве ОБСЕ. Нельзя сказать, что организация когда-то особенно плотно занималась карабахским конфликтом или он сильно волновал страны-члены (за небольшим исключением), тем не менее, происходившее на Южном Кавказе создавало токсичность и в случае наложения на войну в Украине могло поставить под вопрос ту самую безопасность и то самое сотрудничество, который проповедует устав ОБСЕ.

Во время Мюнхенской конференции прошлого года Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным секретарем ОБСЕ, вице-президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой-Марией Шмид. Глава государства очень корректно указал, что давно настало время упразднения ряда механизмов в рамках ОБСЕ, являющихся пережитками прошлого, - Минской группы, Комитета планирования высокого уровня и поста личного представителя действующего председателя ОБСЕ. А в нынешнее непростое время "важно расходовать ограниченные финансовые ресурсы на более значимые цели".

В августе в Хельсинки состоялась конференция "Хельсинки+50", посвященная 50-летию Хельсинкского Заключительного Акта. На мероприятии постпредство Азербайджана при ОБСЕ распространило заявление, в котором напомнено, что Хельсинкские соглашения 1975 года провозгласили неприкосновенность границ и отказ от применения силы против них как необходимые условия для мира и безопасности в Европе. Однако избирательное применение этих и других принципов и обязательств ОБСЕ на протяжении десятилетий нанесло серьезный удар по безопасности и сотрудничеству в регионе ОБСЕ. Опираясь на болезненный опыт Азербайджана, который страдал от грубых нарушений этих принципов, мы твердо убеждены, что эти принципы остаются в силе и должны быть основой безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ, подчеркивалось в заявлении.

Думается, не всем понравилось это напоминание, но армяно-азербайджанский конфликт должен изучаться международными организациями, заботящимися о безопасности в Европе, потому что горький опыт Южного Кавказа может повториться где-то еще. ОБСЕ должна не только декларировать правильные требования, но и добиваться их выполнения. Тогда не будет войн и кровопролития. Азербайджан был вынужден военным путем восстановить свою территориальную целостность, которую поддерживает и защищает текст Хельсинкских соглашений. Если Азербайджан мог рассчитывать на механизмы ОБСЕ, он не прибег бы к силовому решению проблемы. Ему просто не оставили выбора. В том числе и ОБСЕ, на полях которой ничего не говорилось о необходимости освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана. Говорилось лишь о недопустимости применения силы, что было адресовано Азербайджану. Минский процесс создал непробиваемую стену, отгораживающую справедливые требования Баку от европейской организации. Вся ответственность за мировую справедливость была делегирована странам-сопредам, в разрешении конфликта как раз и не заинтересованным.

Теперь все зависит от того, сможет ли ОБСЕ стать эффективнее, гибче и действенно бороться за обеспечение безопасности и сотрудничества в Европе. Геополитическая турбулентность требует от организации умения быстро подстраиваться под ситуацию, быстро заменять "стертую резину", как это делается на пит-стопе гонок "Формулы".

Отныне Минская группа больше не стоит между Азербайджаном и ОБСЕ.

На встрече с Президентом Ильхамом Алиевым 15 февраля действующий сопредседатель ОБСЕ сообщила, что деятельность Минского процесса и связанных с ним структур будет прекращена до 1 декабря 2025 года на основании обращения Азербайджана и Армении.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь подчеркнул, что договоренности, достигнутые между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при свидетельстве Президента США Дональда Трампа, создают условия для продвижения мирной повестки. Он также сказал о важности проекта TRIPP (Маршрут Трампа) с точки зрения регионального сотрудничества пользы для всего региона.

О том, что ОБСЕ начинает проявлять гибкость и адаптируется к новым реалиям региона, можно судить по ответу Элины Валтонен на провокационный вопрос армянского журналиста в Ереване, где она побывала во вторник. На пресс-конференции с главой МИД Араратом Мирзояном ее спросили, есть ли возможность "репатриации" добровольных переселенцев из Карабаха после закрытия Минской группы. Действующий председатель ОБСЕ фактически проигнорировала вопрос, сказав лишь о важности долгосрочного мира в регионе. В принципе, это и был ответ. Заключался он в следующем: если Армения будет настаивать на возвращении армян в Карабах, то ни о каком долгосрочном мире мечтать не придется.

Кстати, в Ереване это хорошо понимают. Мирзоян добил провокатора, начав рассказывать о планах правительства по интеграции добровольных переселенцев в Армению.

Если все будет идти в том же духе, первая международная организация, к которой присоединился после восстановления своей независимости Азербайджан, может стать продуктивной площадкой для сотрудничества между нашей страной и европейским пространством. Азербайджан нужен Европе, и сегодня это уже не та страна, какой была в 1992 году. Изменилось очень многое, и изменилось навсегда.