Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ

15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
