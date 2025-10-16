https://news.day.az/sport/1788499.html Сегодня "Абшерон Лайонс" начнет борьбу в Кубке Европы ФИБА Сегодня баскетбольный клуб "Абшерон Лайонс" начнет борьбу в Кубке Европы ФИБА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанская команда примет у себя эстонский клуб "Калев". Матч состоится во Дворце спорта в Баку и начнется в 19:00 по местному времени.
Отметим, что в другом матче группы A "Нефтчи" уступил польскому "Трефл" со счетом 63:92.
