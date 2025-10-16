Сегодня "Абшерон Лайонс" начнет борьбу в Кубке Европы ФИБА

Сегодня баскетбольный клуб "Абшерон Лайонс" начнет борьбу в Кубке Европы ФИБА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанская команда примет у себя эстонский клуб "Калев".

Матч состоится во Дворце спорта в Баку и начнется в 19:00 по местному времени.

Отметим, что в другом матче группы A "Нефтчи" уступил польскому "Трефл" со счетом 63:92.