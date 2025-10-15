Cостоялась церемония открытия IX Международного фестиваля документального кино DokuBaku

В киноцентре "Низами" состоялась церемония открытия IX Международного фестиваля документального кино DokuBaku, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Первый независимый фестиваль документального кино Азербайджана традиционно раскрывает скрытые истории, ставит под сомнение доминирующие нарративы и создаёт пространство для содержательных диалогов. В программе - тематические конкурсы, панельные дискуссии, практические семинары и специальные мероприятия. Международная платформа DokuBaku объединяет режиссёров, мыслителей и зрителей из разных стран, способствуя развитию местной документальной киносреды и укреплению межкультурного обмена.

На открытии фестиваля с приветственными речами выступили руководитель Агентсва кино Азербайджана Рашад Азизов и менеджер по международным проектам Союза кинематографистов Азербайджана Афаг Юсифли, поздравив организаторов и участников.

Режиссёр Имам Гасанов отметил, что особое внимание фестиваль уделяет поддержке молодых талантов и независимых режиссёров, поощряя смелые творческие эксперименты. DokuBaku - это пространство, где искусство и активизм пересекаются, где расширяются границы свободы выражения и креатива. В этом году на IX DokuBaku поступило более 200 заявок из около 60 стран мира, из которых 57 фильмов были отобраны для участия в конкурсных программах в различных категориях.

Зрителям был показан полнометражный документальный фильм "Мой дом" режиссёра Сейрана Махмудоглу.

Фестиваль этого года проходит под темой Divine (Божественное). Фильмы участвуют в нескольких номинациях:

DOKUTAM - лучший полнометражный документальный фильм,

DOKUECHO - лучший фильм о природе,

DOKUMUSE - лучший фильм о музыке и ритме,

DOKUBOX - лучший дебютный документальный фильм,

DOKUKIDS - лучший детский документальный фильм,

DOKUSHORTS - лучший международный короткометражный документальный фильм.

Работы будут оцениваться как зарубежными, так и местными специалистами.