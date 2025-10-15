https://news.day.az/world/1788451.html Робопсы в форме доисторических существ в парке динозавров в Китае - ВИДЕО Робопсы в форме доисторических существ теперь развлекают и образовывают детей в парке динозавров в Китае. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
