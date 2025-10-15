США закупятся израильскими барражирующими боеприпасами Hero 120

Израильская компания Uvision, американское предприятие Mistral и Пентагон заключили контракт на поставки армии США барражирующих боеприпасов Hero 120. Об этом сообщает издание Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сумма сделки составляет 982 миллиона долларов. Количество боеприпасов, которые планируется поставить в рамках армейской программы Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO), не озвучивается.

Издание напоминает, что Hero 120, имеющий форму ракеты с крестообразным крылом, раскрывающимся после запуска, имеет боевую часть массой 4,5 килограмма и дальность полета от 40 до 60 километров. В воздухе аппарат может барражировать 60 минут. В Uvision его описывают как "барражирующий боеприпас средней дальности, оптимизированный для высокоточного поражения бронированных и особо важных целей". В Пентагоне относятся к Hero 120 как к средству уничтожения танков.

Начало поставок, согласно контракту, ожидается в 2026 году. В Пентагоне отмечают, что одной из возможных проблем при применении Hero 120 является использование противником средств радиоэлектронной борьбы, а также роя дронов.