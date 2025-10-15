Сахиба Гафарова приняла делегацию во главе с новым генсеком ТЮРКПА

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 15 октября приняла делегацию, возглавляемую Генеральным секретарём ТЮРКПА Рамилем Гасаном.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер Сахиба Гафарова поздравила Генерального секретаря организации с началом новой деятельности и пожелала ему успехов в предстоящей работе. Было отмечено, что укрепление единства и солидарности наших народов, обладающих общими корнями и разделяющих общие национально-духовные ценности, как и дальнейшее упрочение двусторонних и многосторонних связей, взаимной поддержки и совместной деятельности наших братских стран играет особую роль в организациях тюркского сотрудничества. Подчёркивалась важность углубления сотрудничества в рамках ТЮРКПА, в том числе было сказано, что Парламентская Ассамблея Тюркских Государств стала эффективным механизмом взаимовыгодного взаимодействия наших парламентов, выступая в качестве важной платформы, позволяющей реализовывать наши общие интересы.

Обращалось внимание на большое значение, придаваемое Милли Меджлисом деятельности в рамках данной организации. Как отметила спикер Сахиба Гафарова, в основе сотрудничества Милли Меджлиса в рамках ТЮРКПА, а также связей с парламентами стран-членов организации лежат слова Президента Ильхама Алиева: "Наша семья - это Тюркский мир. У нас нет другой семьи".

На встрече состоялся обмен мнениями об эффективном продолжении деятельности этой организации и в предстоящий период.

Генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан выразил признательность за оказанное доверие, сообщив, что возглавляемая им организация и впредь будет прилагать усилия для расширения своей деятельности и дальнейшего углубления сотрудничества между парламентами её братских стран-членов.

Во встрече также принимали участие заместители Генерального секретаря ТЮРКПА Талгат Адуов, Сакы Садыков и Мухаммет Алпер Хайали.