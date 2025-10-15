В Баку начал работу Азербайджано-Белорусский бизнес-форум.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме принимают участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич, заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики - AZPROMO Турал Гаджилы, заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям "Минского отделения БелТПП" - руководитель делегации "Презентация экспортного потенциала Республики Беларусь" Ирина Иванова и др.

На мероприятии также будут представлены презентации старшим специалистом отдела по работе с инвесторами AZPROMO Эмином Гулиевым, заместителем руководителя секретариата Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Амиром Ширинбейли и начальником управления по работе с инвесторами Индустриального парка "Великий камень" Романом Алейниковым.

Новость обновляется